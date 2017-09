Museen : «Körperwelten»-Museum öffnet in Heidelberg

von dpa

In Heidelberg öffnet heute ein Museum für die umstrittene «Körperwelten»-Ausstellung des Mediziners und Plastinators Gunther von Hagens. Im Alten Hallenbad der Neckarstadt sind künftig rund 200 Exponate von enthäuteten Toten zu sehen. Die Organisatoren um von Hagens verstehen die Schau als Wissensvermittlung und Gesundheitsaufklärung. Der Anatom hatte seine Konservierungsmethode 1977 in Heidelberg entwickelt. Weltweit besuchten seitdem mehr als 44 Millionen Menschen die Ausstellung, davon 10 Millionen in Deutschland.