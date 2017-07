Parteien : Kohls Sarg in Speyer eingetroffen

Der Sarg mit dem Leichnam von Helmut Kohl ist in Speyer eingetroffen. Eskortiert von mehreren Polizeibooten legte das Schiff «Mainz» am Nachmittag am Rheinufer in unmittelbarer Nähe des Speyerer Doms an. Kurz zuvor hatten drei Hubschrauber der Bundespolizei die Anlegestelle in V-Formation überflogen. Ein achtköpfiges Ehrenbataillon der Bundeswehr trug den Sarg anschließend von Bord. Ein Leichenwagen brachte ihn in den Dom, wo er für das Requiem aufgebahrt werden sollte. Links und rechts der Straße standen zahlreiche Menschen Spalier, als der Konvoi vorbeifuhr.

von dpa

erstellt am 01.Jul.2017 | 17:45 Uhr