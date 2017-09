Tennis : Kohlschreiber dritter Deutscher im US-Open-Achtelfinale

Philipp Kohlschreiber ist als dritter deutscher Tennisprofi in die Runde der besten 16 der US Open eingezogen. Er setzte sich in New York gegen den Australier John Millman nach anfänglichen Problemen souverän mit 7:5, 6:2, 6:4 durch. In seinem vierten Achtelfinale in New York winkt nun ein Aufeinandertreffen mit Rekord-Grand-Slamsieger Roger Federer, allerdings muss der Schweizer erst gegen den Spanier Feliciano Lopez gewinnen. Auch Julia Görges und Mischa Zverev haben Chancen aufs Erreichen des Viertelfinals.

von dpa

erstellt am 02.Sep.2017 | 20:51 Uhr