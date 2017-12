Kriminalität : Konsequentere Altersprüfung bei jungen Migranten gefordert

von dpa

erstellt am 30.Dez.2017 | 06:08 Uhr

Politiker verlangen nach der Messerattacke eines jungen Afghanen in Rheinland-Pfalz, das Alter junger Migranten konsequenter zu überprüfen. Noch immer täuschten zu viele Flüchtlinge ein jugendliches Alter vor, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Seine Partei werde sich bei den Sondierungsgesprächen mit der SPD in Berlin für striktere Regeln einsetzen. Der SPD-Innenexperte Burkhard Lischka befürwortet in der «Welt am Sonntag» einheitliche Standards, auf die sich Bund und Länder einigen sollten.