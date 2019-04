Parteien : Kramp-Karrenbauer und Merz: Gemeinsamer Auftritt

von dpa

07. April 2019, 08:12 Uhr

Eslohe (dpa) - Erstmals seit der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Vorsitzenden tritt sie gemeinsam mit ihrem Ex-Konkurrenten Friedrich Merz auf. Bei einer CDU-Veranstaltung im Rahmen des Europawahlkampfs werde Kramp-Karrenbauer am kommenden Freitag im sauerländischen Eslohe reden, sagte eine CDU-Sprecherin. Merz sei dort für eine «Anmoderation» eingeplant, kündigte dessen Sprecher an. Anfang Dezember war Kramp-Karrenbauer beim Parteitag in Hamburg zur Nachfolgerin von Angela Merkel gewählt worden, Merz verlor den Kampf um den Chefsessel in der CDU-Zentrale nur knapp.