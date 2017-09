Parteien : Kretschmann: Grüne brauchen Fantasie und Mut für Jamaika

von dpa

erstellt am 30.Sep.2017 | 13:51 Uhr

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat von den Grünen Mut für Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition mit Union und FDP gefordert. «Wir brauchen jetzt einfach eine verlässliche Regierung», sagte Kretschmann, der in Baden-Württemberg eine Koalition der Grünen mit der CDU anführt, auf einem kleinen Parteitag der Grünen in Berlin. Die Grünen hätten eine «riesige Verantwortung», mahnte Kretschmann. Sie müssten mit Respekt annehmen, was die Wähler «zusammengewählt hätten».