Wahlen : Kretschmer begrüßt Maaßen-Rückzug aus Wahlkampf

von dpa

26. August 2019, 08:57 Uhr

CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer hat den Rückzug des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen aus dem sächsischen Landtagswahlkampf ausdrücklich begrüßt. Maaßen habe genügend Ärger gemacht, erklärte Kretschmer in Dresden. Dieser Mann und sein undifferenziertes Gerede hätten die Debatte über die rechtsradikalen Ausschreitungen in Chemnitz unnötig verlängert, sagte Kretschmer. Maaßen hatte als CDU-Mitglied auf Einladung einiger CDU-Kreisverbände mehrere Wahlkampfauftritte in Sachsen absolviert. Per Twitter dann erklärt, sich aus dem Wahlkampf zurückzuziehen.