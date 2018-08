Extremismus : Kretschmer: Chemnitz darf kein Rechten-Aufmarschplatz werden

von dpa

28. August 2018, 22:56 Uhr

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat nach den rechtsextremen und ausländerfeindlichen Übergriffen in Chemnitz eine striktes Vorgehen der Polizei in der Zukunft angekündigt. «Wir müssen verhindern, dass Chemnitz Aufmarschgebiet wird von Extremisten aus ganz Deutschland», sagte der CDU-Politiker im ZDF. «Der Staat muss jetzt vor allem in Chemnitz zeigen, dass er das Gewaltmonopol hat». Dort starb bei einer tödlichen Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Ausländern ein 35 Jahre alter Deutscher. Ein Syrer und ein Iraker erhielten Haftbefehle.