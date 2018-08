Medien : Kretschmer mahnt sachliche Debatte um Polizei in Sachsen an

von dpa

23. August 2018, 12:40 Uhr

Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer hat vor Vorurteilen gegenüber der Polizei im Freistaat gewarnt. Ihm sei sehr daran gelegen, die Situation zu versachlichen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Damit reagierte Kretschmer auf den umstrittenen Polizeieinsatz beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Dresden. Beamte hatte Personalien eines ZDF-Teams aufgenommen und die Journalisten etwa 45 Minuten lang am Arbeiten gehindert. Zuvor hatte sich ein Pegida-Demonstrant gegen Filmaufnahmen gewehrt. Dann stellte sich heraus, dass der Mann im Landeskriminalamt Sachsen als Angestellter beschäftigt ist.