Boxen : Kubanische Boxer gewinnen fünf Titel bei WM in Hamburg

Kubas Boxer haben die Weltmeisterschaften der Amateure in Hamburg dominiert. Die Faustkämpfer von der Karibikinsel gewannen in den zehn Finals fünf Titel und wurden zweimal Zweiter. Die anderen WM-Titel gingen an Kasachstan, Usbekistan, Ukraine, Aserbaidschan und Frankreich. Der Deutsche Boxsport-Verband schaffte eine Bronzemedaille. Der Oberhausener Abass Baraou hatte gestern im Halbfinale gegen den erfahrenen London-Olympiasieger Roniel Iglesias aus Kuba verloren.

von dpa

erstellt am 02.Sep.2017 | 22:04 Uhr