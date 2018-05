Luftverkehr : Kubanische Medien: Flugzeug am Flughafen Havanna abgestürzt

von dpa

18. Mai 2018, 19:28 Uhr

Am internationalen Flughafen von Kuba ist es nach Angaben lokaler Medien zu einem Absturz gekommen. Dabei ist laut der kubanischen Nachrichtenagentur Prensa Latina eine Maschine des Typs Boeing 737 am Flughafen José Martí in der Hauptstadt Havanna kurz nach dem Start verunglückt. Nähere Umstände des Unfalls oder Angaben über Verletzte sind noch nicht bekannt.