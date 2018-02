Parteien : Kühnert warnt SPD-Mitglieder vor GroKo-Zustimmung aus Angst

von dpa

23. Februar 2018, 14:00 Uhr

SPD-Befürworter einer neuen großen Koalition werben nach Ansicht des Juso-Bundesvorsitzenden Kevin Kühnert nicht mit Inhalten, sondern mit Ängsten. «Entscheidet nach Inhalten, macht es euch nicht leicht. Aber lasst euch nicht von Angst treiben in eurer Entscheidung», sagte der Wortführer der GroKo-Gegner am Freitag in München. Obwohl die Befürworter der großen Koalition behaupteten, der Koalitionsvertrag sei «so wahnsinnig gut», würden sie nicht inhaltlich argumentieren, sondern mit dem, was man verhindern müsse.