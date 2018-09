Migration : Küstenwache rettet Dutzende Migranten in der Ägäis

von dpa

05. September 2018, 11:13 Uhr

Athen (dpa) - Die griechische Küstenwache und die europäische Grenzschutzagentur haben in der Ägäis etwa 100 Migranten gerettet. Vor der Insel Kos sei am Morgen ein Boot mit 35 Migranten an Bord langsam untergegangen, teilte die Küstenwache mit. Bereits gestern waren 82 Migranten und Flüchtlinge vor der Insel Rhodos aus einem in Seenot geratenen Boot in Sicherheit gebracht worden. Auf den Ostägäis-Inseln harren zurzeit mehr als 19 000 Migranten und Flüchtlinge aus. Die Aufnahmelager sind überfüllt.