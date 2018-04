Theater : Kultursenator: Nehmen uns Zeit für Intendantensuche

von dpa

14. April 2018, 16:51 Uhr

Berlins Kultursenator Lederer will sich Zeit nehmen, um einen neuen Intendanten für die Volksbühne zu finden. «Nichts wäre verheerender, als jetzt aus Druck eine Entscheidung zu treffen», sagte Lederer in Berlin. «Alle Beteiligten sind sich einig, dass die Volksbühne diverser, weiblicher, jünger werden soll», sagte Lederer am Rande eines Parteitags in Adlershof. Dieser Herausforderung sei konzeptionell Rechnung zu tragen. Die Volksbühne sei auch immer ein politisches Theater gewesen - auch an diese Tradition müsse angeknüpft werden.