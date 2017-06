Gesellschaft : Lage von Kindern auch in reichen Ländern nicht rosig

Die Lage von Kindern ist auch in reichen Ländern alles andere als rosig. Das berichtet das UN-Kinderhilfswerk Unicef nach einer Untersuchung in 41 Ländern. Deutschland landet zwar insgesamt auf dem zweiten Platz hinter Norwegen. Aber außer in den nordischen Ländern, Deutschland und der Schweiz seien Kinder oft in prekärer Lage, erklärt Unicef. Weltweit lebe jedes fünfte Kind in relativer Armut. Jedes achte Kind laufe Gefahr, nicht genug zu essen zu bekommen. In Deutschland moniert Unicef die Feinstaubbelastung in Städten.

von dpa

erstellt am 15.Jun.2017 | 09:10 Uhr