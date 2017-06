Parteien : Lammert erinnert an Kohls Spendenaffäre

Bundestagspräsident Norbert Lammert hat in einer Gedenkfeier des Bundestags für Helmut Kohl auch an die Niederlagen und Schwächen des Altkanzlers erinnert. «Kohls Weg säumten nicht zuletzt Verletzungen - die er selbst erlitt und die er anderen zufügte», sagte Lammert zu Beginn im Bundestag. Er erinnerte auch an Kohls Spendenaffäre 1999: Manche Fehler habe Kohl selbst eingeräumt. Der Altkanzler war mit 87 Jahren gestorben. Im Dezember 1999 sorgte Angela Merkel als CDU-Generalsekretärin mit einer öffentlichen Distanzierung in Kohls Spendenaffäre wesentlich für seinen Sturz.

von dpa

erstellt am 22.Jun.2017 | 09:50 Uhr