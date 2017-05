Die brandenburgische Polizei hat in der Uckermark einen 17 Jahre alten syrischen Terrorverdächtigen festgenommen, der einen Selbstmordanschlag in Berlin geplant haben soll. Dies teilte Innenminister Karl-Heinz Schröter in Potsdam mit.

von dpa

erstellt am 30.Mai.2017 | 14:47 Uhr