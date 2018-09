Unfälle : Lastwagen kollidiert mit Schulbus - 17 Kinder verletzt

von dpa

04. September 2018, 08:54 Uhr

Ein Lastwagen ist bei Wegeleben im Harz in Sachsen-Anhalt mit einem Schulbus kollidiert. Bei dem Unfall sind am Dienstagmorgen 17 Kinder und der Busfahrer verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Ein Kind erlitt schwere Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat der Fahrer des Lastwagens den Schulbus übersehen und ist seitlich in das Fahrzeug gekracht. Die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.