Wetter : Lawinengefahr in den bayerischen Alpen weiterhin hoch

von dpa

24. Januar 2018, 12:24 Uhr

Wegen der milden Temperaturen besteht in den Allgäuer, Ammergauer, Berchtesgadener und Werdenfelser Alpen noch immer hohe Lawinengefahr. Dort gelte überall ab einer Höhe von 1600 Metern Warnstufe 3, teilte der Lawinenwarndienst mit. An steilen Wiesenhängen in mittleren Lagen könne es zudem zu Gleitschneelawinen kommen. So können Straßen und Wanderwege in Hangnähe gefährdet sein. Aufgrund der warmen Temperaturen geht der Lawinenwarndienst von einer Entspannung der Lage in den kommenden Tagen aus.