Kriminalität : Lebensmittel-Erpresser: Hunderte Anrufe bei der Polizei

von dpa

erstellt am 29.Sep.2017 | 07:13 Uhr

Nach dem Fund vergifteter Lebensmittel am Bodensee setzen die Ermittler auf Hinweise über eine Telefon-Hotline. Bislang hätten sich mehr als 650 Anrufer bei der Polizei gemeldet, sagte ein Sprecher in Konstanz. Dabei hätten sich einige besorgte Anrufer über den Sachstand informiert. Es seien aber auch konkrete Hinweise eingegangen. Ein Unbekannter hat mit der Manipulation weiterer Produkte in deutschen Supermärkten und Drogerien gedroht, um eine zweistellige Millionensumme zu erpressen. Gestern hatte die Polizei Bilder veröffentlicht, die den dringend Tatverdächtigen zeigen.