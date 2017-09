Fußball : Leipzig ohne Chance in Istanbul: 0:2 bei Besiktas

von dpa

erstellt am 26.Sep.2017 | 22:50 Uhr

Der deutsche Vizemeister RB Leipzig hat sein erstes Auswärtsspiel in der Champions League verloren. Die Sachsen mussten sich bei Besiktas Istanbul mit 0:2 geschlagen geben und warten nach dem zweiten Spieltag in der Gruppe G weiter auf ihren ersten Sieg. Damit steht RB am 17. Oktober gegen den Zweiten FC Porto im Kampf um den Achtelfinal-Einzug unter Druck.