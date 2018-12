Konflikte : Leiter der UN-Beobachtermission in den Jemen gereist

von dpa

22. Dezember 2018, 23:42 Uhr

Um die Waffenruhe im Jemen überwachen zu können, ist der Leiter eines UN-Teams in dem Bürgerkriegsland eingetroffen. Der frühere niederländische General Patrick Cammaert sei in der südlichen Hafenstadt Aden gelandet, hieß es aus jemenitischen Regierungskreisen. Cammaert war unmittelbar nach der Entscheidung des UN-Sicherheitsrates für eine Beobachtermission in den Jemen gereist. Unter Vermittlung der Vereinten Nationen hatten sich die Konfliktparteien Mitte der Woche auf eine Feuerpause für die lange Zeit heftig umkämpfte Hafenstadt Hudaida geeinigt.