Fußball : Lewandowski kann laut «Kicker» Freitag nicht spielen

von dpa

erstellt am 10.Jan.2018 | 20:48 Uhr

Mats Hummels und Robert Lewandowski sind zwei Tage vor dem Rückrunden-Auftakt des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen zurück im Mannschaftstraining. Beide absolvierten erstmals in dieser Vorbereitung in voller Länge eine Einheit. Ein Bundesliga-Einsatz am Freitag soll aber für Lewandowski mit Blick auf seine Patellasehnenbeschwerden laut «Kicker» zu früh kommen. Demnach würde Neuzugang Sandro Wagner nach zwölfeinhalb Jahren sein Comeback im Trikot des FC Bayern geben.