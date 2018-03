Migration : Libysche Küstenwache bedroht Rettungsschiff

von dpa

17. März 2018, 00:55 Uhr

Eine spanische Hilfsorganisation ist bei der Rettung von Migranten auf dem Mittelmeer nach eigenen Angaben von der libyschen Küstenwache mit Waffen bedroht worden. Danach musste es mit entkräfteten Menschen an Bord mehr als einen Tag auf die Einfahrt in einen sicheren Hafen warten. Weil sie gerettete Frauen und Kinder 73 Seemeilen vor der libyschen Küste nicht den Libyern übergeben wollten, hätten diese mit Schüssen gedroht, twitterte der Gründer der Organisation Proactiva Open Arms, Oscar Camps. Am Abend wies die italienische Küstenwache dem Schiff dann einen Hafen auf Sizilien zu.