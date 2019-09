Wahlen : Lindner enttäuscht über FDP-Wahlergebnisse

Avatar_prignitzer von dpa

01. September 2019, 20:50 Uhr

Berlin (dpa) - FDP-Chef Christian Lindner hat sich enttäuscht über das Abschneiden seiner Partei bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg geäußert. «Wir sind nicht bis in die Parlamente gekommen. Der Anlauf zurück in die Parlamente in Potsdam und Dresden ist ganz offensichtlich länger», sagte Lindner in Berlin. Aber die Zahlen würden zeigen, sehr viele werden aus taktischen Gründen, trotz Sympathie für die FDP, anders gewählt haben. Die FDP hat nach Hochrechnungen mit jeweils unter 5 Prozent wohl den Einzug in beide Landtage verpasst.