Gesellschaft : Lindner kritisiert Verrohung der politischen Kultur

von dpa

29. Juli 2018, 01:53 Uhr

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat «Inhabern höchster Staatsämter» in Deutschland «Pegida-Vokabular» vorgeworfen. «Wir laufen Gefahr, in einer verprollten, vertrumpten Demokratie zu leben», sagte Lindner der «Bild am Sonntag». Zugleich werde völkisches und autoritäres Denken salonfähig. Dagegen müsse man sich wehren. Konkrete Namen nannte Lindner nicht. Zuletzt waren Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wegen des Begriffs «Asyltourismus» und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt wegen des von ihm geprägten Wortes von der «Anti-Abschiebe-Industrie» in die Kritik geraten.