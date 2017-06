Leute : Lionel Messi heiratet in seiner Heimatstadt Rosario

Der argentinische Fußballstar Lionel Messi heiratet am Abend seine Freundin Antonela Roccuzzo. Zur Hochzeit sind 260 Gäste eingeladen, unter ihnen das gesamte Team von Messis Club FC Barcelona. Mit Gerard Piqué wird auch dessen Partnerin, Popstar Shakira, erwartet. Das Paar heiratet in einem Hotelkomplex in Messis Heimatstadt Rosario, 300 Kilometer nördlich von Buenos Aires. Eine kirchliche Trauung gibt es nicht.

von dpa

erstellt am 30.Jun.2017 | 03:46 Uhr