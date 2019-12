Fußball : Liverpool auf Titelkurs: 4:0 bei Verfolger Leicester

Avatar_prignitzer von dpa

26. Dezember 2019, 22:55 Uhr

Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp haben im Topspiel der englischen Premier League deutlich bei Leicester City gewonnen und können von der ersten Meisterschaft seit 30 Jahren träumen. Der Club-Weltmeister und Champions-League-Sieger siegte zum Abschluss des traditionellen Boxing Days am Abend hochverdient beim Tabellenzweiten aus Leicester mit 4:0. Liverpool hat nun bei einem noch auszutragenden Nachholspiel 13 Punkte Vorsprung auf den Verfolger aus den East Midlands. Durch den Sieg bleiben die Reds in der Premier League auch in der 35. Partie in Serie ohne Niederlage.