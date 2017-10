Fußball : Löw startet Vorbereitung für Nordirland-Partie

von dpa

erstellt am 03.Okt.2017 | 18:02 Uhr

Mit allen 22 verbliebenen Spielern seines Kaders hat Bundestrainer Joachim Löw die Vorbereitung auf das WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag in Belfast gegen Nordirland aufgenommen. Erstmals seit einem Jahr Länderspielpause war in Frankfurt auch Bayern-Abwehrspieler Jérôme Boateng wieder im Kreis der Fußball-Nationalmannschaft dabei. Die DFB-Auswahl fliegt am Mittwoch nach Nordirland und kann nach bislang acht Siegen in acht Spielen mit einem Remis das Ticket für die WM 2018 in Russland lösen.