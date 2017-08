Beach-Volleyball : Ludwig/Walkenhorst jetzt auch Weltmeisterinnen

Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sind neue Weltmeisterinnen im Beachvolleyball und haben jetzt in ihrer Sportart alles gewonnen, was es international zu gewinnen gibt. Die Olympiasiegerinnen setzten sich in einem hochklassigen WM-Endspiel gegen die US-Amerikanerinnen April Ross und Lauren Fendrick mit 2:1 durch. Vor 10 000 Zuschauern im Wiener WM-Stadion auf der Donauinsel mussten Walkenhorst und ihre Partnerin Ludwig allerdings heftigen Widerstand brechen.

von dpa

erstellt am 05.Aug.2017 | 15:52 Uhr