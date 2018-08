Luftverkehr : Lufthansa-Zwischenlandung in Athen nach Geruch in Maschine

von dpa

04. August 2018, 10:06 Uhr

Eine Maschine der Lufthansa ist am Morgen außerplanmäßig in Athen zwischengelandet. Der Lufthansa-Flug LH681 war eigentlich auf dem Weg von Tel Aviv nach München. Grund für die Landung in Griechenland sei «ein ungewöhnlicher, leicht elektrischer Geruch an Bord» gewesen, teilte das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur mit. In Athen werde das Flugzeug des Typs Airbus A321 technisch untersucht. Die Lufthansa wollte nach eigenen Angaben möglichst rasche Weiterreise-Möglichkeiten für die betroffenen Passagiere prüfen.