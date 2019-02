Konflikte : Luftschlag in Afghanistan tötet acht eigene Sicherheitskräfte

von dpa

26. Februar 2019, 11:01 Uhr

Kabul (dpa) – Bei einem Luftangriff in der südostafghanischen Provinz Gasni sind mindestens acht Sicherheitskräfte getötet worden. Der Angriff habe in der Nacht im Bezirk Dschaguri versehentlich einen Kontrollposten der Regierungskräfte getroffen, hieß es von den Behörden. Vier weitere Sicherheitskräfte seien dabei verwundet worden. Laut einer Mitteilung der Provinzregierung seien falsche Koordinaten an die Luftkräfte durchgegeben worden. Ob der Luftangriff von afghanischen oder US-Luftstreitkräften durchgeführt wurde, war unklar.