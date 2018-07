International : Maas hofft auf Abrüstungssignale beim USA-Russland-Gipfel

von dpa

15. Juli 2018, 00:38 Uhr

Bundesaußenminister Heiko Maas hofft auf Signale zur nuklearen Abrüstung beim bevorstehenden Gipfel der Präsidenten der USA und Russlands, Donald Trump und Wladimir Putin. »Wir haben immer gesagt, dass wir den Dialog mit Russland brauchen. Deswegen ist es gut, wenn Washington und Moskau miteinander reden. Es wäre ein Fortschritt, wenn von diesem Treffen auch Impulse für nukleare Abrüstung ausgehen», sagte der SPD-Politiker der «Bild am Sonntag». Trump und Putin wollen sich am Montag in Helsinki treffen.