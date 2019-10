EU : Maas kann sich Brexit-Verschiebung vorstellen

Avatar_prignitzer von dpa

21. Oktober 2019, 13:45 Uhr

Außenminister Heiko Maas kann sich bei einer Zustimmung des britischen Parlaments zum Brexit-Abkommen eine kurze Verschiebung des Austrittstermins vorstellen. Er würde nicht ausschließen, falls es in Großbritannien Probleme gebt mit den Ratifizierungsschritten, dass es eine kurze technische Verlängerung geben könnte, sagte der SPD-Politiker. Das britische Parlament kann möglicherweise am Montag über das Abkommen abstimmen. Die Entscheidung darüber will Parlamentspräsident John Bercow am Nachmittag (gegen 16.30 MESZ) im Unterhaus bekanntgeben.