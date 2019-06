Geschichte : Macron richtet bei D-Day-Gedenken Appell an Trump

von dpa

06. Juni 2019, 14:53 Uhr

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat beim Gedenken an den D-Day US-Präsident Donald Trump an seine historische Verantwortung erinnert. Amerika sei immer dann am größten, wenn es für die Freiheit der anderen gekämpft habe, sagte Macron auf dem US-Militärfriedhof Colleville-sur-Mer bei Bayeux. An der Feier nahmen rund 12 000 Besucher teil, unter ihnen auch US-Veteranen. Trump würdigte die Landung der alliierten Truppen in der Normandie vor genau 75 Jahren als heldenhaften Einsatz für die Freiheit.