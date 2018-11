EU : Macron zu Beratungen bei Merkel in Berlin

von dpa

18. November 2018, 03:38 Uhr

Der französische Präsident Emmanuel Macron wird zum Gedenken an die Kriegstoten und zu Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel heute in Berlin erwartet. Zunächst ist mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem früheren Ostberliner Kino eine Begegnung mit Jugendlichen beider Länder geplant. Dort soll es anlässlich des vor 100 Jahren zu Ende gegangenen Ersten Weltkriegs um «100 Ideen für den Frieden» gehen. Danach wird Macron wie auch Merkel an einer Zeremonie zum Volkstrauertag teilnehmen. Anschließen treffen sich Merkel und Macron im Kanzleramt.