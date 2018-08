Unfälle : Mann bei Reifenwechsel auf Autobahn von LKW tödlich verletzt

von dpa

11. August 2018, 04:52 Uhr

Ein 55-jähriger Mann ist beim Reifenwechsel auf einer Autobahn in Nordrhein-Westfalen von einem Lastwagen überrollt und tödlich verletzt worden. Laut Polizei kam es an dem Wagen des Mannes in der Nacht auf der A30 nahe Bünde zu einem Reifenschaden. Als der 55-Jährige den Reifen wechseln wollte, wurde er von dem Sattelzug angefahren. Er starb an der Unfallstelle.