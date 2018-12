Prozesse : Mann nach Unfall mit brühendem «Hexenkessel» vor Gericht

von dpa

03. Dezember 2018, 03:57 Uhr

Bei einem Fastnachtsumzug in Baden-Württemberg ist vor zehn Monaten eine 18-Jährige mit heißem Wasser verbrüht worden, nun steht ein Mann wegen fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht. Mit dem sogenannten «Hexenkessel»-Unfall befasst sich das Amtsgericht Heilbronn von heute an. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 33-jährige Angeklagte die junge Frau in Eppingen bei Heilbronn über einen Kessel mit brühend heißem Wasser hielt. Dabei soll ihm die junge Frau entglitten sein; sie geriet mit den Beinen in das Wasser. Die 18-Jährige erlitt schwere Verbrennungen.