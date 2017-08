Kriminalität : Massenschlägerei in Göttinger Innenstadt - 200 Beteiligte

Bei einer Massenschlägerei in der Göttinger Innenstadt haben rund 200 Menschen aufeinander eingeprügelt. Die Sache sei noch ziemlich unübersichtlich, sagte ein Polizeisprecher. Fest stehe bisher, dass am Abend zwei große Personengruppen unterschiedlicher Herkunft aufeinander losgegangen seien. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Ein Beteiligter wurde in Gewahrsam genommen. Verletzte gab es wohl nicht.

von dpa

erstellt am 14.Aug.2017 | 01:51 Uhr