Fußball : Mats Hummels verletzt sich vor Pokalfinale am Fuß

von dpa

12. Mai 2018, 19:59 Uhr

Fußball-Nationalspieler Mats Hummels hat sich eine Woche vor dem DFB-Pokalfinale im letzten Bundesligaspiel des FC Bayern München verletzt. «Ich habe mir kurz vor Schluss noch etwas am Fuß geholt», berichtete der 29 Jahre alte Innenverteidiger nach dem 1:4 gegen den VfB Stuttgart. «Wir hoffen, dass es nichts Größeres, nichts Ernsthaftes ist», berichtete der Bayern-Profi. Der deutsche Meister trifft am kommenden Samstag in Berlin im Pokalendspiel auf Eintracht Frankfurt. Vier Tage später beginnt für Hummels mit der Nationalmannschaft die Vorbereitung auf die WM in Russland.