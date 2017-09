EU : May bietet der EU enge Sicherheitspartnerschaft an

von dpa

erstellt am 28.Sep.2017 | 23:57 Uhr

Die britische Premierministerin Theresa May sucht trotz des geplanten Brexits eine enge Sicherheitspartnerschaft mit der Europäischen Union. Ihr Land habe das größte Militärbudget, ein weites diplomatisches Netz, Sicherheits- und Geheimdienste von Weltrang sowie eine zentrale Rolle in der Nato und sei somit für Europas Verteidigung wichtiger denn je, erklärte May beim informellen EU-Gipfel in Tallinn. Während sie sich auf den Brexit vorbereiteten, wolle sie eine starke neue Sicherheitspartnerschaft mit der EU aufbauen.