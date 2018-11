EU : May kündigt Gespräche mit Juncker in Brüssel an

von dpa

20. November 2018, 12:16 Uhr

Wenige Tage vor dem Brexit-Sondergipfel reist die britische Premierministerin Theresa May morgen Abend für ein Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach Brüssel. Dies kündigte die britische Regierung an. Bei dem Gespräch soll es um die «politische Erklärung» zu den künftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien gehen. Das Land will die EU am 29. März 2019 verlassen. Ein vergangene Woche ausgehandeltes Austrittsabkommen legt die Bedingungen der Trennung fest. Es soll beim EU-Sondergipfel am Sonntag gebilligt werden.