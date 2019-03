EU : May reist zu Brexit-Gesprächen nach Straßburg

von dpa

11. März 2019, 18:45 Uhr

Die britische Premierministerin Theresa May reist noch am Abend zu Gesprächen über das Brexit-Abkommen nach Straßburg. Das bestätigte eine britische Regierungssprecherin am Abend auf Anfrage der dpa. May will sich Berichten zufolge dort mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu Last-Minute-Verhandlungen über das Brexit-Abkommen treffen. Bereits morgen soll das Parlament in London über den Brexit-Deal zum zweiten Mal abstimmen. Beim ersten Versuch war May krachend gescheitert.