Konflikte : May ruft Trump zu Festhalten am Atomabkommen mit Iran auf

von dpa

erstellt am 11.Okt.2017 | 19:08 Uhr

Die britische Premierministerin Theresa May hat US-Präsident Donald Trump dazu aufgerufen, am Atomabkommen mit dem Iran festzuhalten. May habe Trump bei einem Telefonat mitgeteilt, das Abkommen mit Iran sei «grundlegend wichtig» für die Sicherheit in der Golfregion, wie der Londoner Regierungssitz Downing Street mitteilte. Trotzdem müsse die Einhaltung sorgfältig überwacht und angemessen sichergestellt werden. Trump muss dem US-Kongress bis zum Sonntag sagen, ob der Iran die Auflagen des Abkommens erfüllt.