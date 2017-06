Wahlen : May will Regierung bilden - Brexit-Verhandlungen ab 19. Juni

Großbritanniens Premierministerin Theresa May will trotz ihrer Wahlschlappe zügig eine Regierung bilden und wie geplant am 19. Juni mit den Brexit-Verhandlungen beginnen. «Ich war gerade bei Ihrer Majestät der Königin und ich werde jetzt eine Regierung bilden», sagte May nach einem Besuch im Buckingham-Palast, wo sie sich formell das Einverständnis von Elizabeth II. abgeholt hatte. Die Regierung werde das Land durch die Verhandlungen über den EU-Austritt führen, die bereits in zehn Tagen begännen. May wird voraussichtlich mit der nordirisch-unionistischen Partei DUP zusammenarbeiten.

von dpa

erstellt am 09.Jun.2017 | 15:51 Uhr