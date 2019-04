EU : May wirbt bei Merkel und Macron für längere Brexit-Frist

von dpa

09. April 2019, 05:59 Uhr

Regierungschefin auf diplomatischer Mission: Kurz vor dem EU-Sondergipfel zum Brexit sucht die britische Premierministerin Theresa May Unterstützung bei Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Merkel will einen Brexit ohne Deal vermeiden - dazu könnte es ohne eine Fristverlängerung aber schon am Freitag kommen. Macron sieht eine weitere Verschiebung aber mit Skepsis. Die EU könne nicht dauerhaft «Geisel» einer politischen Krisenlösung in Großbritannien sein, hatte er vergangene Woche erklärt.