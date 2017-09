Leute : Medien: Serbiens Tennis-Star Djokovic zum zweiten Mal Vater

Der serbische Tennis-Star Novak Djokovic ist zum zweiten Mal Vater geworden. Seine Frau Jelena habe am Abend in Monaco das Kind zur Welt gebracht, melden serbische Medien übereinstimmend. Das Mädchen werde auf den Namen Tara getauft. Der mit Spitzname «Nole» genannte Djokovic und seine Frau haben bereits einen Sohn Stefan, der in diesem Oktober drei Jahre alt wird.

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 12:14 Uhr