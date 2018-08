Notfälle : Mehrere Ausflügler sterben in Schlucht in Süditalien

von dpa

20. August 2018, 18:55 Uhr

Mehrere Menschen sind bei einem Ausflug in einer Schlucht in Süditalien ums Leben gekommen. Es wird von fünf Toten berichtet. Starker Regen hatte einen Fluss in der Raganello-Schlucht nahe der Berggemeinde Civita in der Region Kalabrien anschwellen lassen und die Menschen mitgerissen. Einsatzkräfte von der Bergrettung und der Feuerwehr sollen zwölf weitere Personen ausgemacht haben.