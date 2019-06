Konflikte : Mehrere Verletzte bei Anschlag in Tunis

von dpa

27. Juni 2019, 12:41 Uhr

Bei einem Selbstmordanschlag in der Innenstadt der tunesischen Hauptstadt Tunis sind mindestens drei Menschen verletzt worden. Ein Attentäter habe sich in der Nähe der französischen Botschaft in die Luft gesprengt und dabei zwei Sicherheitskräfte und einen Zivilisten verletzt, teilte die Gewerkschaft der Nationalgarde mit. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.