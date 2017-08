Brände : Mehrere Verletzte bei Brand in Shisha-Bar

Bei einem Brand in einer Gießener Shisha-Bar sind sechs Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Zeugen haben laut Polizei in der Nacht eine Explosion gehört. Daraufhin brach ein Feuer in der Shisha-Bar in einem Wohn- und Geschäftsgebäude aus und beschädigte ein angrenzendes Wohnhaus stark. Zwei anliegende Straßen mussten für den Feuerwehreinsatz gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 100 000 Euro.

von dpa

erstellt am 03.Aug.2017 | 09:00 Uhr